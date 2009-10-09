Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами
Ингредиенты
- куриная грудка (филе) - 4 шт.
- баклажаны - 2-3 шт.
- помидоры - 3-4 шт.
- сыр - 150 гр.
- чеснок - 1 зубчик,
- зелень укропа
- растительное масло для жарки
- соль, красный и чёрный перец
Пошаговый рецепт приготовления
Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажан слить образовавшийся сок.
Куриную грудку вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части.Кусочки курицы положить в пакет (или между двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.
Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко порубить.Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.
В сковороде разогреть немного растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху присыпать сыром.
Поставить форму в нагретую до 180°C духовку и запекать 20-25 минут.Вынуть форму с запеканкой из духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.
Пошаговые фото рецепта
79 человек оценили
245 человек сохранили
здорово 55555
супер!!!!!
Супер, сегодня буду мужу готовить!!! 5+