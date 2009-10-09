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Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами

Фото к рецепту: Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами
Домашняя45 мин.4Простой
1400493979

Ингредиенты

  • куриная грудка (филе) - 4 шт.
  • баклажаны - 2-3 шт.
  • помидоры - 3-4 шт.
  • сыр - 150 гр.
  • чеснок - 1 зубчик,
  • зелень укропа
  • растительное масло для жарки
  • соль, красный и чёрный перец

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Пошаговый рецепт приготовления

Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажан слить образовавшийся сок.

Куриную грудку вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части.Кусочки курицы положить в пакет (или между двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.

Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко порубить.Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.

В сковороде разогреть немного растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.

Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху присыпать сыром.

Поставить форму в нагретую до 180°C духовку и запекать 20-25 минут.Вынуть форму с запеканкой из духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.

Пошаговые фото рецепта

Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами: фото шаг 1
Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами: фото шаг 2
Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами: фото шаг 3
Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами: фото шаг 4
Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами: фото шаг 5
Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами: фото шаг 6
Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами: фото шаг 7
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Комментарии
Juleta
Juleta
09.10.2009 00:46
ответить

Ммммм, вкуснятинка!!! Спасибочки! 555+++!!!

@лелик@
@лелик@
09.10.2009 00:47
ответить

Мяско-диетическое,а овощи-в кассу))) Блюдо просто самое полезное и вкусно еще при том)))

натанат
натанат
09.10.2009 00:48
ответить

+ вкусо + полезно + оригинально !!!

иррез
иррез
09.10.2009 01:02
ответить

Вкуснотища!!!5555

Inna_2107
Inna_2107
09.10.2009 01:01
ответить

Вкусное блюдо!

mshkva
mshkva
09.10.2009 01:03
ответить

Красиво, вкусно. Можно приготовить и на праздник,и в будни.

lillit1
lillit1
09.10.2009 01:05
ответить

красивое и вкусное блюдо 555!

irisli
irisli
09.10.2009 01:07
ответить

Вкусно! 555

golova1
golova1
09.10.2009 01:11
ответить

PlJhjdj!!!!!!!!

golova1
golova1
09.10.2009 01:12
ответить

здОрово!!!!!!!!!!!!

alyakeyk
alyakeyk
09.10.2009 01:23
ответить

Запеканка, а так элегантно!555!

giara
giara
09.10.2009 01:29
ответить

А еще можно сыр заменить моццареллой, будет тоже вкусно))))А вместо укропа свежий базилик)))

mama tasi
mama tasi
09.10.2009 02:14
ответить

Обычно куриное филе выходит сухим, но судя по всему, у Вас оно получилось оч.сочным! Рецепт на отлично

лена1975
лена1975
09.10.2009 03:09
ответить

супер 5+++++++++!

малурияна1978
малурияна1978
09.10.2009 03:49
ответить

здорово 55555

chef
chef
09.10.2009 04:29
ответить

Очень вкусное блюдо, соблазнительное своей сочностью :) 55555+

siyanie
siyanie
09.10.2009 05:51
ответить

ЗдОрово! 5!

кыш
кыш
09.10.2009 06:26
ответить

Вкуснота и красота, настоящее праздничное блюдо!5!

шуш
шуш
09.10.2009 07:36
ответить

Красиво и оооооооочень вкусно!!!!!! 5+5+5+5+5

ирусик-88
ирусик-88
09.10.2009 11:03
ответить

очень сочная курочка получается с такими овощами!555555+++

фред
фред
09.10.2009 15:02
ответить

Обязательно приготовлю на выходные! Как раз ломала голову, чем кормить семью:) 5+

Алёна
Алёна
09.10.2009 15:18
ответить

ммммммммммм,5++++++++++

натаха
натаха
09.10.2009 15:22
ответить

Красота!

ya-xont
ya-xont
09.10.2009 19:04
ответить

Спасибо, очень приятно!

адель2009
адель2009
09.10.2009 19:49
ответить

Вкуснятина! Спасибо за рецепт! 555555555

mamacita
mamacita
10.10.2009 00:56
ответить

Красота!

utro8
utro8
10.10.2009 03:13
ответить

Аппетитно! Очень вкусненько! Сочно!55555555

suworowa
suworowa
10.10.2009 05:26
ответить

Вкусно 555

basundrya
basundrya
13.10.2009 02:22
ответить

Нарядный вариант,подходит как воскресно-праздничный. 5!

ya-xont
ya-xont
13.10.2009 14:02
ответить

Спасибо всем!

рукль
рукль
22.10.2009 18:16
ответить

очень вкусно, спасибо) 5.

эльвинка
эльвинка
13.11.2009 23:23
ответить

отличный рецепт! обязательно надо попробовать!!! вы кажется в 5 пункте перепутали, насколько я поняла в конце посыпать тертым сыром? а за рецепт твердая 5!!!

ya-xont
ya-xont
28.11.2009 14:30
ответить

Да, совершенно верно, спасибо большое!

elitna
elitna
28.11.2009 16:05
ответить

Ну ооочень вкусно!!! :)

svetusik988
svetusik988
11.01.2010 14:44
ответить

супер!!!!!

shalnye_glaza
shalnye_glaza
24.01.2010 15:36
ответить

Супер, сегодня буду мужу готовить!!! 5+

wasilisa030481
wasilisa030481
21.06.2010 20:29
ответить

*OK**THUMBS UP**OK*

katyanech
katyanech
23.02.2011 23:28
ответить

блюдо очень понравилось! домашние были в восторге! большое спасибо за рецепт!*THUMBS UP*

ya-xont
ya-xont
11.03.2011 20:30
ответить

На здоровье!

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