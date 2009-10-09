Куриная грудка, запечённая с баклажанами и помидорами

Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажан слить образовавшийся сок.

Куриную грудку вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части.Кусочки курицы положить в пакет (или между двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.

Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко порубить.Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.

В сковороде разогреть немного растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.

Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху присыпать сыром.

Поставить форму в нагретую до 180°C духовку и запекать 20-25 минут.Вынуть форму с запеканкой из духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.