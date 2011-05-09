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Пирог с мандаринами под штройзелем.

Фото к рецепту: Пирог с мандаринами под штройзелем.

Домашняя

60 мин.

Средний

11336

42

57

09 мая 2011, 19:50

Ингредиенты

  • пудинговая начинка:
  • 3 баночки мандаринов по 300 г
  • 1 пачка ванильного пудинга
  • 50 гр. сахара
  • тесто:
  • 225г-250 гр. муки
  • 1 яйцо
  • 50 гр. сахара
  • 3 ст.л. молока
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 100 гр. творога (мягкий,как сырковая масса)
  • 1 ч.л. разрыхлителя с горкой
  • щепотка соли
  • штройзель:
  • 125г сливочного масла
  • 150 гр. муки
  • 50 гр. сахара
  • 3 ст.л. кокосовой стружки
  • 1 столовая ложка сахарной пудры для обсыпки
  • форма для выпечки диаметром 26-28см

Пошаговый рецепт приготовления

Варим пудинг:

Слить сок с мандаринов (300ml),поделить на 100 ml и 200 ml.

Сахар смешать с пудингом и развести со 100 ml мандаринового сока.

200 ml мандаринового сока вскипятить, снять с огня, влить пудинговую смесь, размешать, вернуть на плиту и помешивая, поварить полминутки до загустения. Убрать в сторону и остудить.

Приготовление теста:

Пока пудинг остывает приготовим тесто. Из яйца, молока, растительного масла, творога, соли, сахара, муки, смешанной с разрыхлителем замесить однородное тесто.

Приготовление штройзеля:

Масло сливочное растопить, остудить.

Муку, кокосовую стружку и сахар смешать, добавить остуженное масло и с помощью миксера замесить штройзель.(Использовать насадки для замеса теста).

Тесто раскатать на 2-2,5см больше чем дно разъёмной формы,

Выложить на тесто остывший пудинг и разровнять.

Поверх пудинга распределить мандарины.

Прикрыть краями начинку (смотрите фото) и поставить круг.

Засыпать весь пирог штройзелем и поставить в разогретую до 175°духовку и выпекать до золотистого цвета. Я пекла около 40 минут.

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Резать когда остынет.

Пошаговые фото рецепта

Пирог с мандаринами под штройзелем.: фото шаг 1Пирог с мандаринами под штройзелем.: фото шаг 2Пирог с мандаринами под штройзелем.: фото шаг 3Пирог с мандаринами под штройзелем.: фото шаг 4Пирог с мандаринами под штройзелем.: фото шаг 5Пирог с мандаринами под штройзелем.: фото шаг 6Пирог с мандаринами под штройзелем.: фото шаг 7Пирог с мандаринами под штройзелем.: фото шаг 8Пирог с мандаринами под штройзелем.: фото шаг 9

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Комментарии

mar33_33
09.05.2011 20:00
Ответить
Аппетитно очень!
sweta1
09.05.2011 20:01
Ответить
очень понравился!5!:)@}--}--
ellisa
09.05.2011 20:16
Ответить
Очень аппетитно!!!!555555*THUMBS UP*
светинька
09.05.2011 20:34
Ответить
Какой пирожок!!!! *THUMBS UP* 555!
suworowa
09.05.2011 20:38
Ответить
Спасибо за комментарии! С Днём Победы!
манюша
09.05.2011 20:52
Ответить
Вкусно!
маркиза @нгелов
09.05.2011 21:06
Ответить
Шикарный! 5;)
lorxen1
09.05.2011 21:11
Ответить
какой сочный , солнечный пирожок*BRAVO*5+++
dobry_doktor
09.05.2011 21:12
Ответить
Здорово!!!
она.
09.05.2011 21:59
Ответить
Недавно пекла нечто подобное - очень люблю такие пироги!)5
druzhina
09.05.2011 22:04
Ответить
Ну и вкуснятина!!!*THUMBS UP*@}--}--
cus-pus
09.05.2011 22:14
Ответить
*THUMBS UP*:)
for_ever
09.05.2011 22:17
Ответить
Замечательный пирог! 55555555*DRINK*
fti
09.05.2011 22:21
Ответить
отличноO<img src=" />
dik723
09.05.2011 22:30
Ответить
Отведал бы сейчас!*THUMBS UP*
ю-ю
09.05.2011 22:35
Ответить
Супер!!:)
l@r@4ka
09.05.2011 22:43
Ответить
*BRAVO*
vicus
09.05.2011 23:03
Ответить
солнечный и вкусный!
ЯВенера
09.05.2011 23:40
Ответить
хочу, хочу, хочу!!!! :) 555!!!!
nellyssweets
10.05.2011 00:11
Ответить
ochen krasivo i po domashnemu:)
laralaram
10.05.2011 00:58
Ответить
и шо ж это такое бесподобное???%)
kisa-asik
10.05.2011 01:04
Ответить
Не видела у нас в банках мандаринов.А можно сделать со свежими?:)5+!
lil-8888
10.05.2011 01:45
Ответить
Замечательный пирог!@}--}--
karmelitana
10.05.2011 01:57
Ответить
Замечательно@}--}--
sunchine
10.05.2011 02:14
Ответить
Очень вкусный 555555
andreytsibulski
10.05.2011 02:32
Ответить
Шикарный,555+++ @}--}--
pinkflamingo1962
10.05.2011 03:08
Ответить
Какая вкуснятина! Рая,жди в гости на чай! 555
anna@1988
10.05.2011 03:35
Ответить
Вкусно*OK*
жу-жу.
10.05.2011 03:44
Ответить
Шикарный!555
wagner76
10.05.2011 04:41
Ответить
*THUMBS UP*
chef
10.05.2011 05:09
Ответить
Очень понравился пирог, так прослойка хороша. Спасибо @}--}--
sai
10.05.2011 13:56
Ответить
очень-очень даже*THUMBS UP*
sabisha
10.05.2011 16:57
Ответить
Piroq prosto SUPER!!!!!5555555555
ludmila
10.05.2011 18:36
Ответить
А форма какого размера? И как тонко раскатывать тесто? Вот щас собралась печь.....:)
suworowa
10.05.2011 19:33
Ответить
ludmila: Форма у меня диаметром 28см
ludmila
10.05.2011 21:53
Ответить
щас остывает, попозже скину фотку. Тока штрейзель у меня странный получился, липкий (пришлось немного муки добавлять). Не знаю что не так сделала%). До какого состояния надо остудить масло? я никогда раньше не делала штрейзель с растопленным маслом:)
sweety78
11.05.2011 03:02
Ответить
+100:)
suworowa
11.05.2011 08:25
Ответить
ludmila: очень аппетитно, замечательно получилось, в принципе штройзель можно сделать и другой по своему вкусу, я тоже добавила побольше кокосовой стружки, тесто мне тоже понравилось, ягоды можно брать любые, посмотрите как я делала с вишневым компотом, сверху есть ссылка.
ludmila
11.05.2011 18:58
Ответить
Я дала половину мужу на работу - все были в восторге. На следующий день (ну т.е. сегодня) пирог такой же мягкий и вкусный. Буду однозначно печь. Всем рекомендую:)
svetluha
11.05.2011 23:38
Ответить
мимо не пройду, обязательно хватаю с руками и ногами столь чудный пирог! Штройзель, все-таки, замечательная вещь.
mellorn
13.05.2011 01:17
Ответить
Очень вкусный пирог! 555
lenochek 0107
13.05.2011 20:44
Ответить
Отличный пирог!*THUMBS UP*

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