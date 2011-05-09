Пирог с мандаринами под штройзелем.
Ингредиенты
- пудинговая начинка:
- 3 баночки мандаринов по 300 г
- 1 пачка ванильного пудинга
- 50 гр. сахара
- тесто:
- 225г-250 гр. муки
- 1 яйцо
- 50 гр. сахара
- 3 ст.л. молока
- 3 ст.л. растительного масла
- 100 гр. творога (мягкий,как сырковая масса)
- 1 ч.л. разрыхлителя с горкой
- щепотка соли
- штройзель:
- 125г сливочного масла
- 150 гр. муки
- 50 гр. сахара
- 3 ст.л. кокосовой стружки
- 1 столовая ложка сахарной пудры для обсыпки
- форма для выпечки диаметром 26-28см
Пошаговый рецепт приготовления
Варим пудинг:
Слить сок с мандаринов (300ml),поделить на 100 ml и 200 ml.
Сахар смешать с пудингом и развести со 100 ml мандаринового сока.
200 ml мандаринового сока вскипятить, снять с огня, влить пудинговую смесь, размешать, вернуть на плиту и помешивая, поварить полминутки до загустения. Убрать в сторону и остудить.
Приготовление теста:
Пока пудинг остывает приготовим тесто. Из яйца, молока, растительного масла, творога, соли, сахара, муки, смешанной с разрыхлителем замесить однородное тесто.
Приготовление штройзеля:
Масло сливочное растопить, остудить.
Муку, кокосовую стружку и сахар смешать, добавить остуженное масло и с помощью миксера замесить штройзель.(Использовать насадки для замеса теста).
Тесто раскатать на 2-2,5см больше чем дно разъёмной формы,
Выложить на тесто остывший пудинг и разровнять.
Поверх пудинга распределить мандарины.
Прикрыть краями начинку (смотрите фото) и поставить круг.
Засыпать весь пирог штройзелем и поставить в разогретую до 175°духовку и выпекать до золотистого цвета. Я пекла около 40 минут.
Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
Резать когда остынет.