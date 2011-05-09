Пирог с мандаринами под штройзелем.

Варим пудинг:

Слить сок с мандаринов (300ml),поделить на 100 ml и 200 ml.

Сахар смешать с пудингом и развести со 100 ml мандаринового сока.

200 ml мандаринового сока вскипятить, снять с огня, влить пудинговую смесь, размешать, вернуть на плиту и помешивая, поварить полминутки до загустения. Убрать в сторону и остудить.

Приготовление теста:

Пока пудинг остывает приготовим тесто. Из яйца, молока, растительного масла, творога, соли, сахара, муки, смешанной с разрыхлителем замесить однородное тесто.

Приготовление штройзеля:

Масло сливочное растопить, остудить.

Муку, кокосовую стружку и сахар смешать, добавить остуженное масло и с помощью миксера замесить штройзель.(Использовать насадки для замеса теста).

Тесто раскатать на 2-2,5см больше чем дно разъёмной формы,

Выложить на тесто остывший пудинг и разровнять.

Поверх пудинга распределить мандарины.

Прикрыть краями начинку (смотрите фото) и поставить круг.

Засыпать весь пирог штройзелем и поставить в разогретую до 175°духовку и выпекать до золотистого цвета. Я пекла около 40 минут.

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Резать когда остынет.