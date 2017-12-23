Мойва без дыма и гари в духовке
ДомашняяПростой
Автор: Пальчики Оближешь23 декабря 2017, 17:35
Ингредиенты
- 0,5 кг. мойвы
- 0,5 лимона
- 4 ст.л. муки
- соль
- специи
Пошаговый рецепт приготовления
Мойву моем и сбрызгиваем соком ллимона.
Обваливаем в муке со специями.
Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.
Выпекаем при 180-200 градусах 15-30 минут до золотистого цвета
ХИТРОСТИ СМОТРИТЕ В МОЕМ ОЧЕНЬ КОРОТКОМ ВИДЕО НИЖЕ!
Дополнительная информация
https://youtu.be/C1VWl-OOUTM
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