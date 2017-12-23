Добавить рецепт
Расширенный поиск

Мойва без дыма и гари в духовке

Фото к рецепту: Мойва без дыма и гари в духовке
ДомашняяПростой
28298100

Ингредиенты

  • 0,5 кг. мойвы
  • 0,5 лимона
  • 4 ст.л. муки
  • соль
  • специи

Закажите продукты для этого рецепта со скидкой здесь

Пошаговый рецепт приготовления

Мойву моем и сбрызгиваем соком ллимона.

Обваливаем в муке со специями.

Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.

Выпекаем при 180-200 градусах 15-30 минут до золотистого цвета

ХИТРОСТИ СМОТРИТЕ В МОЕМ ОЧЕНЬ КОРОТКОМ ВИДЕО НИЖЕ!

Дополнительная информация

https://youtu.be/C1VWl-OOUTM

Голосуй, сохраняй и делись с друзьями
Мне нравится
0  человек оценили
Сохранить рецепт
9 человек сохранили
Похожие рецепты
Популярное в сети
Загрузка...
Написать комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Войти на сайт
Легкая закуска "оранжевое настроение" или морковый рулет с начинкой
 
Узвар из яблок (фм "рождественский пост")
Инструменты
Кухни народов мира
Домашняя (102186)
Итальянская (2625)
Русская (2343)
Французская (1306)
Американская (827)
Немецкая (822)
Китайская (542)
Средиземноморская (515)
Японская (495)
Греческая (486)
Все кухни
Новости кулинара
Дома сидим – гречку едим. Рецепты от шеф-поваров
В DesignBoom весенние новинки марки Koziol
Автоматическая кофеварка
Настоящие эмоции для всей России от «6 соток».
Новые рецепты
Желе "пасхальные яйца" #пасха
Картошка с тушенкой в мультиварке
Необычные пирожки с черемшой и яйцом
Книга недели

Жанин Донофрио «Любовь и лимоны. Каждый день. Более 100 потрясающих рецептов из овощей»