Мойва жареная "цветочек"
Домашняя30 мин.4Простой
Автор: Olaf22 июля 2018, 19:32
Ингредиенты
- мойва, мука, растительное масло, соль, черный перец.
Пошаговый рецепт приготовления
Смазываем сковороду жиром
Выкладываем «цветочком»
Поливаем маслом
Жарим…
Сливаем выделившуюся жидкость
Жарим до корочки
Накрываем тарелкой
Переворачиваем
Солим и жарим…
Выкладываем на тарелку
Наслаждаемся!
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