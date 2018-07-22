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Мойва жареная "цветочек"

Фото к рецепту: Мойва жареная цветочек
Домашняя30 мин.4Простой
163901

Ингредиенты

  • мойва, мука, растительное масло, соль, черный перец.

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Пошаговый рецепт приготовления

Смазываем сковороду жиром

Выкладываем «цветочком»

Поливаем маслом

Жарим…

Сливаем выделившуюся жидкость

Жарим до корочки

Накрываем тарелкой

Переворачиваем

Солим и жарим…

Выкладываем на тарелку

Наслаждаемся!

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