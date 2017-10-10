Самый вкусный пирог с яблоками улитка вкуснее пирога вы не пробовали
Ингредиенты
- =для теста=
- мука - 500 г
- молоко - 250 мл.
- масло сливочное - 70 г
- сахар - 70 г
- дрожжи прессованные - 35 г
- соль - щепотка
- =для начинки=
- изюм - 60 г
- миндальные лепестки - 80 г
- джем - 150 г
- яблоки - 500 г
- сок лимона - 2-3 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала замесим тесто. Для этого в кастрюлю наливаем молоко и кладем в него сливочное масло.
Молоко с маслом немного разогреваем, приблизительно до 35-40 градусов.
В эту смесь крошим дрожжи, добавляем щепотку соли и сахар. Размешиваем до полного растворения дрожжей и сахара.
Сюда же постепенно добавляем муку. Тесто вымешиваем около 5 минут. Готовое тесто должно получиться гладким, эластичным и не липнуть к рукам.
Тесто собираем в шар, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место подходить.
Пока подходит тесто, приготовим начинку.
Яблоки чистим от сердцевины и нарезаем небольшими кубиками.
Порезанные яблоки поливаем приблизительно двумя столовыми ложками лимонного сока и перемешиваем. Это не даст яблокам потемнеть.
Сюда же добавляем изюм, миндальные лепестки и джем. Все перемешиваем.
Тесто уже подошло, оно увеличилось примерно в два раза. Выкладываем его на стол, присыпанный мукой и раскатываем его в прямоугольник размером примерно 40 на 50 сантиметров.
На раскатанное тесто выкладываем начинку и равномерно ее распределяем.
Для того, чтобы начинка лучше держалась, вдавливаем ее руками в тесто.
Тесто с начинкой разрезаем вдоль на 4 одинаковых полосы.
Первую полоску теста сворачиваем в рулет и ставим по центру формы для выпечки. Форму предварительно нужно смазать маслом и обсыпать мукой.
Для удобства я сняла бортик формы.
Остальные три полосы теста с начинкой оборачиваем вокруг уже сформированной серединки пирога.
Для того чтобы это сделать, нужна небольшая сноровка, но я уверена, у вас все получится.
Возвращаем бортик формы на место и ставим пирог в теплое место на расстойку, примерно на 20 минут.
Спустя 20 минут пирог ставим в духовку, раскаленную до 170 градусов. Выпекаем приблизительно 50 минут.
Спустя 50 минут смазываем пирог сверху двумя столовыми ложками джема и ставим выпекаться еще на 10 минут.
Яблочный пирог получился просто восхитительный. Ароматная пышная сдоба и вкуснейшая начинка дают потрясающее сочетание вкуса и аромата.
Кухня: Домашняя
Сложность: Простой
10 человек оценили
44 человек сохранили