Самый вкусный пирог с яблоками улитка вкуснее пирога вы не пробовали

Сначала замесим тесто. Для этого в кастрюлю наливаем молоко и кладем в него сливочное масло.

Молоко с маслом немного разогреваем, приблизительно до 35-40 градусов.

В эту смесь крошим дрожжи, добавляем щепотку соли и сахар. Размешиваем до полного растворения дрожжей и сахара.

Сюда же постепенно добавляем муку. Тесто вымешиваем около 5 минут. Готовое тесто должно получиться гладким, эластичным и не липнуть к рукам.

Тесто собираем в шар, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место подходить.

Пока подходит тесто, приготовим начинку.

Яблоки чистим от сердцевины и нарезаем небольшими кубиками.

Порезанные яблоки поливаем приблизительно двумя столовыми ложками лимонного сока и перемешиваем. Это не даст яблокам потемнеть.

Сюда же добавляем изюм, миндальные лепестки и джем. Все перемешиваем.

Тесто уже подошло, оно увеличилось примерно в два раза. Выкладываем его на стол, присыпанный мукой и раскатываем его в прямоугольник размером примерно 40 на 50 сантиметров.

На раскатанное тесто выкладываем начинку и равномерно ее распределяем.

Для того, чтобы начинка лучше держалась, вдавливаем ее руками в тесто.

Тесто с начинкой разрезаем вдоль на 4 одинаковых полосы.

Первую полоску теста сворачиваем в рулет и ставим по центру формы для выпечки. Форму предварительно нужно смазать маслом и обсыпать мукой.

Для удобства я сняла бортик формы.

Остальные три полосы теста с начинкой оборачиваем вокруг уже сформированной серединки пирога.

Для того чтобы это сделать, нужна небольшая сноровка, но я уверена, у вас все получится.

Возвращаем бортик формы на место и ставим пирог в теплое место на расстойку, примерно на 20 минут.

Спустя 20 минут пирог ставим в духовку, раскаленную до 170 градусов. Выпекаем приблизительно 50 минут.

Спустя 50 минут смазываем пирог сверху двумя столовыми ложками джема и ставим выпекаться еще на 10 минут.

Яблочный пирог получился просто восхитительный. Ароматная пышная сдоба и вкуснейшая начинка дают потрясающее сочетание вкуса и аромата.