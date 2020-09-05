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Перцы по-корейски

Фото к рецепту: Перцы по-корейски
Корейская120 мин.4Простой
349700

Ингредиенты

  • перец болгарский - 300 гр.
  • перец красный жгучий - 0,5-1 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • чеснок - 3-4 зубчика
  • растительное масло - 1,5 ст.л.
  • уксус - 1 ст.л.
  • перец черный - 0,5 ч.л.
  • кориандр - 0,5 ч.л.
  • кунжут - 1 ч.л.
  • соль 0,5 - ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Перцы помыть и порезать.

Сладкий перец - крупной соломкой, острый - тоненькой соломкой.

Лук порезать полукольцами, чеснок мелко измельчить.

Все сложить в глубокую посуду и добавить все остальные ингредиенты.

Хорошо перемешать и поставить в холодильник на пару часов.

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