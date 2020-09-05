Перцы по-корейски

Перцы помыть и порезать.

Сладкий перец - крупной соломкой, острый - тоненькой соломкой.

Лук порезать полукольцами, чеснок мелко измельчить.

Все сложить в глубокую посуду и добавить все остальные ингредиенты.

Хорошо перемешать и поставить в холодильник на пару часов.