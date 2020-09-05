Перцы по-корейски
Корейская120 мин.4Простой
Автор: Виталий05 сентября 2020, 11:54
Ингредиенты
- перец болгарский - 300 гр.
- перец красный жгучий - 0,5-1 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- чеснок - 3-4 зубчика
- растительное масло - 1,5 ст.л.
- уксус - 1 ст.л.
- перец черный - 0,5 ч.л.
- кориандр - 0,5 ч.л.
- кунжут - 1 ч.л.
- соль 0,5 - ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Перцы помыть и порезать.
Сладкий перец - крупной соломкой, острый - тоненькой соломкой.
Лук порезать полукольцами, чеснок мелко измельчить.
Все сложить в глубокую посуду и добавить все остальные ингредиенты.
Хорошо перемешать и поставить в холодильник на пару часов.
Видео рецепт
Голосуй, сохраняй и делись с друзьями
Мне нравится
0 человек оценили
0 человек оценили
Сохранить рецепт
2 человек сохранили
2 человек сохранили
Похожие рецепты
Популярное в сети
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Написать комментарий
Войти на сайт