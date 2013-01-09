Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера

1. Тесто: Довести молоко, в которое добавить ваниль до кипения, постараться держать горячим. Масло растопить и когда оно начнёт кипеть всыпать в него муку, хорошо размешать и влить горячее молоко.

2. Хорошо всё размешать и на медленном огне заварить тесто, готовое тесто собирается за лопаткой одним комком.

3.Дать тесту слегка остыть и ввести по одному желтки тщательно вмешивая каждый раз.

4. Белки взбить с сахаром 100 г до устойчивой и блестящей пены. Вот тут начинается самое интересное, белки я взбила, а вот сахар добавить забыла и даже не обратила на это внимание.

5. В два приёма ввести белки и хорошо всё перемешать.

6. Распределила тесто в форме 24х26 см и высотой 4 см, застеленной пекарской бумагой так, чтобы её концы свисали, потому что очень легко потом доставать из формы готовый пирог. Выпекать при температуре 180" примерно 25-30 минут. Ориентируйтесь на вашу духовку.

7. Корж у меня получился, как заварное пирожное или, если вы когда-то пекли Альмойшавену, то очень похожее на нее.

8. Начинка: Яблоки почистить и нарезать тонкими кусочками. Взбрызнуть лимонным соком, я ещё добавляю в них немного лимонной цедры для аромата.

9. Растворить крахмал в воде. Сок нагреть с сахаром и корицей почти до кипения и тонкой струйкой ввести разведенный крахмал, добавить яблоки, проварить всё вместе в течении 5 минут.

10. Я заварила сначала крахмал с соком, а уже потом ввела яблоки и проварила буквально 3 минуты. Тем более, что как написано в рецепте, яблоки должны оставаться почти свежие.

11. Поместить остывшую начинку на корж.

12. Приготовить крошку для посыпки сверху: Смешать масло 60 г, муку 100 г и сахарную пудру.

13. Перетереть руками в крошку, добавить миндаль и поместив на противень застеленный пекарской бумагой, запечь в духовке до золотистого цвета, периодически перемешивая.

14.Готовую крошку раскатать скалкой.

15. Посыпать ею пирог и освободить его от формы. Слегка притрусить сахарной пудрой и нарезать на порции. Разрез.