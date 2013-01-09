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Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера

Фото к рецепту: Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера

Австрийская

12

Простой

111779

58

100

09 января 2013, 20:38

Ингредиенты

  • молоко — 150 мл.
  • ваниль — 1 г
  • мука (60 гр. для теста + 100 гр. для крошки) — 60 г
  • масло сливочное (60 гр. для теста + 60 гр. для крошки) — 60 г
  • яйцо куриное (крупное, отделить желтки от белков) — 3 шт
  • сахар (100 гр. для теста 100 гр. для начинки) — 200 г
  • яблоко (чистый вес ) — 700 г
  • сок яблочный (у меня мандариновый) — 300 мл.
  • сок лимонный (если яблоки кислых сортов 1 ст.л. ) — 2 ст.л.
  • вода — 100 мл.
  • крахмал кукурузный — 50 г
  • корица — 1/2 ч.л.
  • сахарная пудра — 35 г
  • миндаль (крупно рубленный) — 50 г

Пошаговый рецепт приготовления

см. пошаговое описание

Пошаговые фото рецепта

Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 1
1. Тесто: Довести молоко, в которое добавить ваниль до кипения, постараться держать горячим. Масло растопить и когда оно начнёт кипеть всыпать в него муку, хорошо размешать и влить горячее молоко.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 2
2. Хорошо всё размешать и на медленном огне заварить тесто, готовое тесто собирается за лопаткой одним комком.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 3
3.Дать тесту слегка остыть и ввести по одному желтки тщательно вмешивая каждый раз.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 4
4. Белки взбить с сахаром 100 г до устойчивой и блестящей пены. Вот тут начинается самое интересное, белки я взбила, а вот сахар добавить забыла и даже не обратила на это внимание.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 5
5. В два приёма ввести белки и хорошо всё перемешать.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 6
6. Распределила тесто в форме 24х26 см и высотой 4 см, застеленной пекарской бумагой так, чтобы её концы свисали, потому что очень легко потом доставать из формы готовый пирог. Выпекать при температуре 180" примерно 25-30 минут. Ориентируйтесь на вашу духовку.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 7
7. Корж у меня получился, как заварное пирожное или, если вы когда-то пекли Альмойшавену, то очень похожее на нее.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 8
8. Начинка: Яблоки почистить и нарезать тонкими кусочками. Взбрызнуть лимонным соком, я ещё добавляю в них немного лимонной цедры для аромата.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 9
9. Растворить крахмал в воде. Сок нагреть с сахаром и корицей почти до кипения и тонкой струйкой ввести разведенный крахмал, добавить яблоки, проварить всё вместе в течении 5 минут.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 10
10. Я заварила сначала крахмал с соком, а уже потом ввела яблоки и проварила буквально 3 минуты. Тем более, что как написано в рецепте, яблоки должны оставаться почти свежие.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 11
11. Поместить остывшую начинку на корж.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 12
12. Приготовить крошку для посыпки сверху: Смешать масло 60 г, муку 100 г и сахарную пудру.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 13
13. Перетереть руками в крошку, добавить миндаль и поместив на противень застеленный пекарской бумагой, запечь в духовке до золотистого цвета, периодически перемешивая.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 14
14.Готовую крошку раскатать скалкой.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 15
15. Посыпать ею пирог и освободить его от формы. Слегка притрусить сахарной пудрой и нарезать на порции. Разрез.
Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера: фото шаг 16
16. Кусочек! Не знаю, какой пирог должен был получиться в оригинале (сахар!!! и замена сока), но то что получилось у меня это просто сказочно вкусно!

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Комментарии

vicus
09.01.2013 21:04
Ответить
*BRAVO*
Lisena
09.01.2013 21:16
Ответить
Действительно сказачно вкусно и красиво, забираю к себе, буду готовить. Спасибо :)
lina(Polina)
09.01.2013 21:18
Ответить
Наташа нет никаких сомнений что вкусно получилось, и выглядит просто объедение!@}--}--
sigma002
09.01.2013 21:27
Ответить
Шикарно!*BRAVO* (если бы не К,Шумахер,подумла что от М.Шумахера- гонщика)*ROFL*
cофуша
09.01.2013 21:35
Ответить
Я так и подумала. что от гонщика *ROFL* Пирог вкуснючий *BRAVO*
natapit
09.01.2013 21:37
Ответить
Девочки спасибо вам всем большое! Честно говоря, я сама так подумала....*ROFL**ROFL**ROFL*
chemicolya
09.01.2013 21:39
Ответить
Очень необыкновенно и вкусно!*BRAVO*
Nadin2011ru
09.01.2013 21:40
Ответить
Как жаль, что нельзя попробовать..... Выглядит просто изумительно. Уверена, что и на вкус тоже. Обожаю такие пироги!!!! Если начинка кисло-сладкая то вообще я "навеки Ваша". *BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO*
Лена72
09.01.2013 21:41
Ответить
Наташа,С Рождеством,шикарный пирог,*BRAVO* Я тоже подумала что от гонщика Шумахера,вот думаю он ещё и пироги печь умеет,*ROFL*
natapit
09.01.2013 21:56
Ответить
Пирог прост в приготовлении и у меня получился не очень сладкий. я забыла добавить сахар при приготовлении основы! Кисло-сладкий вкус полностью зависит от сорта выбранных яблок, у меня они именно такие! Спасибо вам всем большое!@}--}--
Seagull
09.01.2013 22:01
Ответить
Наташа, какой сочный, видно даже на фото! Очень здорово!*BRAVO**BRAVO*
knyzeva
09.01.2013 22:12
Ответить
Великолепный пирог, смотрится волшебно.*BRAVO*
неля0503
09.01.2013 22:23
Ответить
Красотаааааа!!!!))))
lira_s
09.01.2013 22:31
Ответить
ну как у нас на сайте можно остаться с талией, если такие вкусняшки вечером показывают *BRAVO**BRAVO**BRAVO*
таники
09.01.2013 22:33
Ответить
Наташа, пирог очень красив. У меня был печальный опыт Альмойшавены:'(, так что очень хочется еще раз попробовать.*BRAVO*
natapit
09.01.2013 22:40
Ответить
Спасибо, девочки!@}--}-- Тань, почему печальный?! Она же так просто готовится.;)
mara
09.01.2013 22:47
Ответить
красивый пирожок....рецепт очень интересный...
таники
09.01.2013 22:48
Ответить
Нет кнопочки. Наташа, все просто, а у меня почему-то она не пропеклась - влажная, пахнущая яйцами лепешка. Хотя с заварным тестом проблем нет*DONT_KNOW*
natapit
09.01.2013 22:52
Ответить
Тань, а ты по моему рецепту готовила!?
таники
10.01.2013 09:05
Ответить
Наташа, я уже не помню. Попробую еще раз по твоему рецепту и тогда точно определюсь:)
christymar
09.01.2013 22:57
Ответить
какой нежный пиронадо будет испечь Ната спасибо за рецепт@}--}--
Диля
09.01.2013 23:04
Ответить
:)*THUMBS UP*
Inna_2107
09.01.2013 23:04
Ответить
Наташ, рецепт для воспроизведения.:) Альмойшавену пекла не один раз. Забираю рецепт в коллекцию@}--}--
lorxen1
09.01.2013 23:16
Ответить
Наташ, с Рождеством!!! Какой нежный и сочный, красивый получился пирог*BRAVO*@}--}--
izuminka
09.01.2013 23:30
Ответить
Какой красивый!!! Наташа, с Рождеством!!!@}--}--
chudo
09.01.2013 23:39
Ответить
Нат, ты опять со своими вкусностями*BRAVO* после праздников перехожу на выпечку:[
natapit
09.01.2013 23:47
Ответить
Тань, а уже перешла на рыбу!:)
natapit
09.01.2013 23:46
Ответить
Спасибо вам всем большое! Пирог, действительно, заслуживает чтобы его испекли! Только, кто любит послаже, обязательно добавьте сахар в тесто!;)@}--}--*IN LOVE*
lepardik
09.01.2013 23:47
Ответить
Ого! Какой пирог! Натуль, прЭлесть! У меня книга Шумахера есть в электронном варианте.... читаю, но пока ничего не приготовила) Надо начать с этого чудесного пирога! O<img src=" />*DRINK*
bu inna
10.01.2013 00:01
Ответить
*BRAVO**BRAVO**BRAVO* очень вкусный кусочек *BRAVO**BRAVO**BRAVO*
chef
10.01.2013 00:14
Ответить
Красавец в разрезе. С праздниками, Наталь @}--}--
kakosha(Лена)
10.01.2013 01:00
Ответить
Наташ, люблю, когда в пирогах много начинки.*THUMBS UP*
natapit
10.01.2013 01:10
Ответить
Девочки, большое вам всем спасибо!!! Всех люблю, пеките на здоровье!*IN LOVE*@}--}--
a_l
10.01.2013 01:36
Ответить
Ух тыыы, какой замечательный пирожок!!!!!!! Завтра же приготовлю!!!!!!!*THUMBS UP*@}--}--:*
larochka
10.01.2013 03:29
Ответить
Наташа, как всегда Браво!*BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO*
ogiway
10.01.2013 04:54
Ответить
*BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO**BRAVO* обалдеть как хорош!!!Красив, арматен и вкусен!!! Замечательно!!!*IN LOVE*
andreytsibulski
10.01.2013 07:42
Ответить
Wow!!! Я балдею,а какой разрез у пирога завораживающий!!! *THUMBS UP*@}--}--*OK*
svlux
10.01.2013 09:19
Ответить
спасибо за прекрасный рецепт!*THUMBS UP*
Olga
10.01.2013 10:09
Ответить
Потрясающий! Обязательно попробую !!!;)
ЯВенера
10.01.2013 11:57
Ответить
Наташ, какой ароматный пирог у тебя сегодня!!!*BRAVO*
Юлечка - *
10.01.2013 12:28
Ответить
@}--}--*THUMBS UP**BRAVO*
irina-kolyshkova
10.01.2013 13:14
Ответить
Великолепный пирог!*BRAVO**BRAVO**BRAVO* Спасибо Наташенька--за поздравление и тебя и твою семью с Рождеством и наступающим Старым Новым годом!!!Всех благ!!!*IN LOVE*@}--}--
Lgrant (Лена)
10.01.2013 14:37
Ответить
Вкуснотища какая.
Ольга♥Ч
10.01.2013 14:58
Ответить
Шикарный пирог! *THUMBS UP*:)
cheerup
10.01.2013 17:24
Ответить
Пирог чудо как хорош!*BRAVO*
lianaaa
10.01.2013 18:32
Ответить
Наташ, это моё, забираю*YAHOO*
манюша
10.01.2013 19:35
Ответить
Ух, какой красавец! Моё на 100%! Забираю с благодарностью!*BRAVO**BRAVO**BRAVO*
Ирина 211978
10.01.2013 20:01
Ответить
Наташ, я правильно поняла, 100 г. сахара, что в тесто,ты не положила? И как, сладко всё равно? Пирог очень понравился! *BRAVO*
Ирина 211978
10.01.2013 23:11
Ответить
Ой, я там выше в твоём комментарии прочитала ответ на мой вопрос! Всё поняла! :)
ма-ма
10.01.2013 20:37
Ответить
Наташа. чудесный, солнечный пирог! *BRAVO**BRAVO**BRAVO*
natapit
10.01.2013 23:55
Ответить
спасибо вам всем большое! пеките на здоровье!@}--}--:**IN LOVE*
леший
11.01.2013 01:24
Ответить
феерично!!!%)*BRAVO*
fim
12.01.2013 19:27
Ответить
Наташа! Обязательно попробую Ваш рецепт и мне очень нравится поправка с сахаром, что не слишком приторно. Очень нежный и аппетитный кусочек! *BRAVO*
ботакоз
13.01.2013 22:44
Ответить
Ух, такой кусочек аппетитно-ароматный-яблочный!*BRAVO**BRAVO**BRAVO*
Prozirina
16.01.2013 17:46
Ответить
Красиво! Мой муж кроме шарлотки и пирожных из заварного теста ничего сладкого почти не ест, а тут два в одном, надо попробывать ему испечь, думаю такая прелесть ему понравится.
nvt36
01.02.2013 19:36
Ответить
Очень люблю выпечку с яблоками. Испекли все точно по рецепту. Корж больше похож на бисквит, даже по запаху при выпечке, осел потом, но вполне съедобно. Пирог получается , в принципе, не сладкий даже с полной нормой сахара. Мы делали с яблочным соком, с домашним, с соковарки. С мандариновым соком, я думаю, даже лучше будет, насыщеннее, что ли. Я проварила яблоки по норме, а это как раз и много, т.к. они получились подваренные, а не "почти свежие", и в процессе начинает отделяться сок, что разжижает начинку, плюс еще подпекаются, пока остывают. В итоге, разрезать на красивые кусочки не получается - начинка оплывает. А в целом, очень даже съедобно, что-то новенькое для разнообразия. Спасибо за рецепт.
Белка
26.03.2016 21:03
Ответить

Я его сделала!!! Natapit - как всегда, у Вас шедевральные рецепты!!! Очень вкусно, просто супер! При варке яблок начинка, действительно, становится жиже, но, я уложила всю эту массу прямо сверху коржа в той же форме и оставила на ночь, и даже на 2 дня! Весь корж пропитался жидковатой начинкой и яблочки больше не разъезжались и пирог можно было разрезать на красивейшие кусочки. Вообще, больше всего мне пирог понравился на 4-5 день, весь такой пропитанный, нежный...мммм..

natapit
19.03.2013 00:18
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:**IN LOVE*

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