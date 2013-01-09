Венский яблочный пирог по рецепту к. шумахера
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Простой
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09 января 2013, 20:38
Ингредиенты
- молоко — 150 мл.
- ваниль — 1 г
- мука (60 гр. для теста + 100 гр. для крошки) — 60 г
- масло сливочное (60 гр. для теста + 60 гр. для крошки) — 60 г
- яйцо куриное (крупное, отделить желтки от белков) — 3 шт
- сахар (100 гр. для теста 100 гр. для начинки) — 200 г
- яблоко (чистый вес ) — 700 г
- сок яблочный (у меня мандариновый) — 300 мл.
- сок лимонный (если яблоки кислых сортов 1 ст.л. ) — 2 ст.л.
- вода — 100 мл.
- крахмал кукурузный — 50 г
- корица — 1/2 ч.л.
- сахарная пудра — 35 г
- миндаль (крупно рубленный) — 50 г
Пошаговый рецепт приготовления
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Пошаговые фото рецепта
1. Тесто: Довести молоко, в которое добавить ваниль до кипения, постараться держать горячим. Масло растопить и когда оно начнёт кипеть всыпать в него муку, хорошо размешать и влить горячее молоко.
2. Хорошо всё размешать и на медленном огне заварить тесто, готовое тесто собирается за лопаткой одним комком.
4. Белки взбить с сахаром 100 г до устойчивой и блестящей пены. Вот тут начинается самое интересное, белки я взбила, а вот сахар добавить забыла и даже не обратила на это внимание.
6. Распределила тесто в форме 24х26 см и высотой 4 см, застеленной пекарской бумагой так, чтобы её концы свисали, потому что очень легко потом доставать из формы готовый пирог. Выпекать при температуре 180" примерно 25-30 минут. Ориентируйтесь на вашу духовку.
7. Корж у меня получился, как заварное пирожное или, если вы когда-то пекли Альмойшавену, то очень похожее на нее.
8. Начинка: Яблоки почистить и нарезать тонкими кусочками. Взбрызнуть лимонным соком, я ещё добавляю в них немного лимонной цедры для аромата.
9. Растворить крахмал в воде. Сок нагреть с сахаром и корицей почти до кипения и тонкой струйкой ввести разведенный крахмал, добавить яблоки, проварить всё вместе в течении 5 минут.
10. Я заварила сначала крахмал с соком, а уже потом ввела яблоки и проварила буквально 3 минуты. Тем более, что как написано в рецепте, яблоки должны оставаться почти свежие.
13. Перетереть руками в крошку, добавить миндаль и поместив на противень застеленный пекарской бумагой, запечь в духовке до золотистого цвета, периодически перемешивая.
15. Посыпать ею пирог и освободить его от формы. Слегка притрусить сахарной пудрой и нарезать на порции. Разрез.
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Я его сделала!!! Natapit - как всегда, у Вас шедевральные рецепты!!! Очень вкусно, просто супер! При варке яблок начинка, действительно, становится жиже, но, я уложила всю эту массу прямо сверху коржа в той же форме и оставила на ночь, и даже на 2 дня! Весь корж пропитался жидковатой начинкой и яблочки больше не разъезжались и пирог можно было разрезать на красивейшие кусочки. Вообще, больше всего мне пирог понравился на 4-5 день, весь такой пропитанный, нежный...мммм..