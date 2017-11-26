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Легкий и вкусный салат с крабовыми палочками на новогодний праздничный стол 2018

Фото к рецепту: Легкий и вкусный салат с крабовыми палочками на новогодний праздничный стол 2018

Домашняя

20 мин.

8

Простой

2188

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26 ноября 2017, 20:30

Ингредиенты

  • кукуруза консервированная - 200 г
  • майонез - 2 ст.л.
  • крабовые палочки - 200 г
  • лимонный сок - 2 ст.л.
  • яблоки кисло-сладкие - 2 шт
  • яйца вареные - 3 шт
  • морковь вареная - 1 шт
  • укроп
  • петрушка
  • листья салата

Пошаговый рецепт приготовления

Яблоки чистим от сердцевины и кожуры. Очищенные яблоки нарезаем небольшими кубиками.

Их обязательно поливаем лимонным соком и перемешиваем. Это не даст яблокам потемнеть.

Каждую крабовую палочку сначала разрезаем вдоль, а затем нарезаем пластинками.

С широкой стороны морковки отрезаем 7 кружочков.

Формочкой Звездочка вырезаем из кружков морковные звездочки.

Оставшуюся часть моркови нарезаем небольшими кубиками.

Вареные яйца тоже режем кубиками.

Измельчаем небольшой пучок укропа.

В миску высыпаем консервированную кукурузу, нарезанные крабовые палочки, яблоки кубиками, морковь, яйца и укроп.

Перед подачей солим по вкусу и заправляем двумя столовыми ложками майонеза.

Салат перемешиваем.

На блюдо, в котором будем подавать салат на стол, выкладываем по краю листья салата.

В центр блюда кладем приготовленный салат.

Сверху салат украшаем веточкой петрушки и морковными звездочками.

Салат получился очень вкусным и легким. Кроме того он нарядный и красивый, как раз для праздничного стола. Обязательно приготовьте такой салат.

Дополнительная информация

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