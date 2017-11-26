Легкий и вкусный салат с крабовыми палочками на новогодний праздничный стол 2018

Яблоки чистим от сердцевины и кожуры. Очищенные яблоки нарезаем небольшими кубиками.

Их обязательно поливаем лимонным соком и перемешиваем. Это не даст яблокам потемнеть.

Каждую крабовую палочку сначала разрезаем вдоль, а затем нарезаем пластинками.

С широкой стороны морковки отрезаем 7 кружочков.

Формочкой Звездочка вырезаем из кружков морковные звездочки.

Оставшуюся часть моркови нарезаем небольшими кубиками.

Вареные яйца тоже режем кубиками.

Измельчаем небольшой пучок укропа.

В миску высыпаем консервированную кукурузу, нарезанные крабовые палочки, яблоки кубиками, морковь, яйца и укроп.

Перед подачей солим по вкусу и заправляем двумя столовыми ложками майонеза.

Салат перемешиваем.

На блюдо, в котором будем подавать салат на стол, выкладываем по краю листья салата.

В центр блюда кладем приготовленный салат.

Сверху салат украшаем веточкой петрушки и морковными звездочками.

Салат получился очень вкусным и легким. Кроме того он нарядный и красивый, как раз для праздничного стола. Обязательно приготовьте такой салат.