Легкий и вкусный салат с крабовыми палочками на новогодний праздничный стол 2018
20 мин.
8
Простой
2188
26 ноября 2017, 20:30
Ингредиенты
- кукуруза консервированная - 200 г
- майонез - 2 ст.л.
- крабовые палочки - 200 г
- лимонный сок - 2 ст.л.
- яблоки кисло-сладкие - 2 шт
- яйца вареные - 3 шт
- морковь вареная - 1 шт
- укроп
- петрушка
- листья салата
Пошаговый рецепт приготовления
Яблоки чистим от сердцевины и кожуры. Очищенные яблоки нарезаем небольшими кубиками.
Их обязательно поливаем лимонным соком и перемешиваем. Это не даст яблокам потемнеть.
Каждую крабовую палочку сначала разрезаем вдоль, а затем нарезаем пластинками.
С широкой стороны морковки отрезаем 7 кружочков.
Формочкой Звездочка вырезаем из кружков морковные звездочки.
Оставшуюся часть моркови нарезаем небольшими кубиками.
Вареные яйца тоже режем кубиками.
Измельчаем небольшой пучок укропа.
В миску высыпаем консервированную кукурузу, нарезанные крабовые палочки, яблоки кубиками, морковь, яйца и укроп.
Перед подачей солим по вкусу и заправляем двумя столовыми ложками майонеза.
Салат перемешиваем.
На блюдо, в котором будем подавать салат на стол, выкладываем по краю листья салата.
В центр блюда кладем приготовленный салат.
Сверху салат украшаем веточкой петрушки и морковными звездочками.
Салат получился очень вкусным и легким. Кроме того он нарядный и красивый, как раз для праздничного стола. Обязательно приготовьте такой салат.
Дополнительная информация
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