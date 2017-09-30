Закуска из селедки и плавленого сыра "ложная икра" (по вкусу очень напоминает красную икру)
Простой
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30 сентября 2017, 21:05
Ингредиенты
- филе селёдки - 200 гр.
- плавленый сыр - 200 гр.
- морковь - 50 гр.
- сливочное масло - 50 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Отваренную и очищенную морковь очень мелко нарезаем.
Затем филе селедки режим мелкими кусочками.
Сырки также измельчаем.
Смешиваем в миске морковь, селедку сырки и мягкое сливочное масло.
Необходимо поставить закуску в холодильник, чтобы она немного охладилась.
Закуску из селедки и плавленого сыра подаем на ломтиках хлеба.
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Спасибо большое. обязательно попробую. Наверняка это очень вкусно.
Готовьте с удовольствием и приятного аппетита.