Закуска из селедки и плавленого сыра "ложная икра" (по вкусу очень напоминает красную икру)

Отваренную и очищенную морковь очень мелко нарезаем.

Затем филе селедки режим мелкими кусочками.

Сырки также измельчаем.

Смешиваем в миске морковь, селедку сырки и мягкое сливочное масло.

Необходимо поставить закуску в холодильник, чтобы она немного охладилась.

Закуску из селедки и плавленого сыра подаем на ломтиках хлеба.