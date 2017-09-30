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Закуска из селедки и плавленого сыра "ложная икра" (по вкусу очень напоминает красную икру)

Фото к рецепту: Закуска из селедки и плавленого сыра ложная икра (по вкусу очень напоминает красную икру)

Домашняя

Простой

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30 сентября 2017, 21:05

Ингредиенты

  • филе селёдки - 200 гр.
  • плавленый сыр - 200 гр.
  • морковь - 50 гр.
  • сливочное масло - 50 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Отваренную и очищенную морковь очень мелко нарезаем.

Затем филе селедки режим мелкими кусочками.

Сырки также измельчаем.

Смешиваем в миске морковь, селедку сырки и мягкое сливочное масло.

Необходимо поставить закуску в холодильник, чтобы она немного охладилась.

Закуску из селедки и плавленого сыра подаем на ломтиках хлеба.

Голосуй, сохраняй и делись с друзьями

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Комментарии

Скептик
01.10.2017 07:08
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Спасибо большое. обязательно попробую. Наверняка это очень вкусно.

Ксюшина кухня
01.10.2017 07:54
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Готовьте с удовольствием и приятного аппетита.

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